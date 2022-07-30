警方在林嫌陳屍地點找到槍枝、子彈、彈殼及林嫌的生活用品等。（張亦惠攝）

台中市警察局局長蔡蒼柏今天出面說明。（張亦惠攝）

台中市潭子區潭子車站附近一家滷味攤老闆24日遭一名林姓嫌犯槍殺，林嫌棄車逃往太平山區，警方搜索5天，昨天在一處駁坎下方草叢發現林嫌屍體，背著背包，一旁還有一把手槍，因地勢陡峭，警方聯絡搜救隊協助，昨天晚上10點多將屍體搬運出樹林，今天出面證實死者就是槍殺滷味攤老闆的林姓嫌犯。

台中市警察局長蔡蒼明柏今天上午出面說明，蔡蒼柏說，對案件的被害者喪生感到難過，對死者是最好的申冤，也感謝警察同仁、在地社區協尋。

刑警大隊隊長林明佐說明，除出動警力地毯式搜索外，也使用空拍機觀察，昨天下午一組空拍機在空拍過程中聞到氣味，接近氣味越來越重的地方，也聽到蒼蠅聚集的聲音，發現是林嫌遺體的可能性很大，但因現場地勢陡峭，請豐原搜救隊派員前往協助，頭部有創傷，遺體旁有槍跟41發子彈及1彈殼，根據現場檢視，並無其他外力造成，初步排除他殺可能，已報請檢察官相驗。

據了解，林姓嫌犯有過兩段婚姻，因懷疑第二任前妻與滷味攤老闆過從甚密而種下殺機，在犯案前有與前妻聯繫要去找滷味攤老闆，但並未提及要幹嘛，也有傳訊息給女兒，內容提到以後要孝順等。警方表示，接下來就就科學證據、林嫌的人際關係做釐清。

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