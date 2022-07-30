台語金曲歌王洪榮宏2017年和有「小鄧麗君」封號的女歌手張瀞云結婚，兩人婚後甜蜜，一度傳出「偷生小孩」，但已被否認。而張瀞云近日不忍了，在臉書上反擊長期因為「小鄧麗君」封號霸凌她的網友，回說：「有些惡意不適度的抵制，她/他們還自以為正義！」

洪榮宏5年前梅開三度娶張瀞云，3年前張瀞云曬出一張一家三口照片，讓外界以為兩人有愛的結晶，洪榮宏的朋友則代為否認，強調大約每半年會跟洪榮宏夫妻見一次面，張瀞云的肚子都是平坦的，不像是懷孕，照片裡的孩子應該是別人的孩子，而張瀞云過去被問何時生寶寶？她表示不排斥也沒計畫，洪榮宏則稱：「順其自然」。

張瀞云曬出被網友霸凌截圖。（圖／翻攝自張瀞云（小鄧麗君）臉書）

今年4月張瀞云受訪，首度揭開年齡之謎，她先稱自己真的稱不上是「嫩妻」，外界以為兩人相差10多歲，但不是事實，可她其實很享受被貼上嫩妻的標籤，至於真實年紀她還是不想透露，直言不需要對誰交代年紀，或被年齡大小束縛，活得開心就好。

昨(29日)好脾氣的張瀞云突然曬出多張網友惡意攻擊她的截圖，有人留言：「跟鄧麗君相比差的遠呢」、「鄧麗君嘴巴沒那麼大」，她回應自己才不敢跟鄧麗君相比，只是把她當老師在學習，引來不少人安慰她說：「幹嘛跟那些人計較，活得自在就好」，她回應：「沒有跟他們計較喔，只是希望讓他們明白他們作的說的損人又不利己，希望幫助他們在這個循環裡醒過來」，不久後她發文坦言忘了聖經的教導，「不要以惡報惡，以辱罵還辱罵，倒要祝福，因為你們就是為此蒙召，好叫你們承受福氣。（彼前3:9）當憐憫心裡沒有平安而充滿攻擊的人，要為他/她們脫離內心的苦毒而禱告」。