2022美國小馬聯盟(PONY)世界青棒錦標賽由桃園市平鎮高中組隊前往美國參加比賽，今日第一場對戰在美國時間下午3點出戰地主區的聖安東尼奧隊，桃園小將表現優異，以15比0輾壓戰勝聖安東尼奧隊，提前結束比賽取得首勝，明早9點將對上美東區及美南區對戰勝隊，籲民眾一同為中華小將加油。

首局桃園隊打了將近兩輪，幾乎人人皆有發揮，加上陳佳樂及黃冠倫各打出3分及1分打點的三壘打、田明倫的一支2分打點全壘打，以及安打串連攻勢下，整局共攻下10分大局。

第二局陳昶宇、黃勇傳安打串連及後面連續四壞保送再得2分，第三局呂東翰、陳昶宇連續被保送後，黃冠倫打出3分打點全壘打再下三分。

聖安東尼奧隊在四局內都無法在黃保羅、范振宸、伍祐城三任投手手中攻下任何分數，比賽15比0四局提前結束。

下場比賽將於當地時間7月30日下午8點（台灣7月31日早上9點）對上美東區及美南區對戰勝隊，期待桃園小將們持續發威，往世界冠軍之路邁進，歡迎喜愛棒球的民眾上臉書粉絲專頁【按讚大集氣好棒】持續為桃園小將加油。