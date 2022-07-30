一名楊姓男子到高雄某家卡拉OK飲酒，老闆娘問他身上衣服為何繡有「蝌蚪」2字?，楊男回答「帶妳到廁所看更多的蝌蚪」，隨即將老闆娘拖進女廁猥褻胸部，楊男辯稱是要帶女方去看「長眼睛的蝌蚪」，但法官認為他仍試圖強辯，將他依強制猥褻罪，處8個月有期徒刑。

根據判決書，楊姓男子於民國109年10月18日深夜，到高雄某家卡拉OK店喝酒，中途與老闆娘小美至店外抽菸聊天，因小美見楊男身上穿著的衣服上衣繡有「蝌蚪」2字，於是詢問公司名稱是否為「蝌蚪」。

未料楊男卻不懷好意，向小美表示要帶她至廁所看更多的「蝌蚪」後，強拉小美到女廁，再從後方緊抱她猥褻胸部，還親吻臉頰、頸部，小美不斷掙扎，導致右手背抓傷、左上手臂抓傷，事後報警提告。

小美出庭時表示，她見楊男工作服上有寫蝌蚪兩個字，於是就問他公司是否叫蝌蚪，楊男就說他要帶她去廁所看更多的蝌蚪，然後就強行用雙手她去女廁所，當時自己一直說「不要這樣、我會翻臉」，但是楊男還是將我拉到女廁小隔間摸胸。

但楊男辯稱：「小美看我的衣服上面繡有我的綽號蝌蚪，問我蝌蚪是否真的是我的綽號 ，我當時喝了酒，半開玩笑的說我的蝌蚪還有長眼睛，就是有入珠，甲女就說她要看一下，我說她要看的話去旁邊看，所以我有拉她的手走了大約6公尺，她說不要再玩了，再玩就要翻臉了，所以我就把手放開。」

法官審理後認為，成年人應該都知道「蝌蚪」就是指精蟲的意思。可知無論自楊男所辯自行談及陰莖入珠之事，獲小美所感受楊男以「蝌蚪」暗諭精液，就當時2人對話之情境，可認定楊男當時是藉由小美探詢衣物上「蝌蚪」繡字之機會，表達與男性生殖器相關之事，向小美傳達當時已有性需求之訊息。

法官參酌小美於審理時表示：「楊男一再扭曲事實，沒有悔過之意，沒有檢討自己的心，我不可能原諒他。」將他依強制猥褻罪，處8個月有期徒刑。