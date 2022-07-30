索馬利亞伊斯蘭聖戰組織「青年黨」（Al-Shabaab）連日進攻國內南部的巴庫爾(Bakool)州，緊鄰衣索比亞邊境的阿托鎮（Aato），造成當地警方嚴重傷亡，衣索比亞政府派兵馳援。
據《衣索比亞新聞社》（Ethiopia News Agency）29日報導，衣索比亞當局派出索馬利州地區特種部隊：利育特警隊（Liyu Police）馳援。昨日衣軍指揮官阿亞盧少將（Major General Tesfaye Ayalew）表示，在連日的戰鬥中，恐怖組織重新集結分散的部隊，試圖滲透到衣索比亞，並在國境接壤的地區阿托鎮發動襲擊，恐怖組織在遭受巨大損失後潰散。
而在過去幾天，青年黨曾試圖滲透五個邊境地區，但遭衣索比亞軍擊退，阿亞盧少將說，安全部隊和衣索比亞空軍聯合進行掃蕩，成功摧毀了武器和補給據點，而近日在阿托鎮的戰鬥中該恐怖組織在遭到重大人員、物資損失後再度撤退。據《衣索比亞廣播集團》（Ethiopian Brocasting Corporation）報導，索國青年黨惡名昭彰的指揮官桑庫勒（Fua'd Sanqoole ）已於這次作戰中遭擊斃。
阿亞盧少將稱，至今收集的證據顯示，該恐怖組織損失了150多名成員、用以執行自殺攻擊的車輛被摧毀，並且繳獲了各種武器。他強調，國防部隊和地區特種部隊都處於戒備狀態，將對任何侵犯衣索比亞邊界的部隊採取措施。
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