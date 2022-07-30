Dray wanted DeMar to come to Golden State last off-season…



DeMar’s reply 😂



(via @TheVolumeSports) pic.twitter.com/dK9ojmrLJg — Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2022

或許不少球員想要加入勇士這支全力追求衛冕的球隊，但公牛前鋒迪羅薩偏不這麼想！德羅薩最近上了勇士「追夢」卓雷蒙格林的播客節目，卻被追夢直接提問是否考慮過加盟勇士，迪羅薩的反應很直接，「Fxxk！不，我不會去的，我不會跟你們一起打球。」

畢竟迪羅薩上季從馬刺跳槽公牛，除了交出場均生涯新高的27.9分，更有5.2籃板、4.9助攻，甚至逐漸取代拉文成為公牛全新一哥，打破外界一片看衰他在公牛前景的預測，如今他當然只想繼續留在公牛，但他也沒有否認自己喜愛勇士這支球隊心情。

「球賽的美麗之處，在於你明知道這很艱難，但你還是願意接受挑戰，也想要去證明自己，」迪羅薩接著回答卓雷蒙格麟表示，「勇士就是最好的證明，你們球隊內部不少人相信這一點，不管外界說你們是不是奪冠熱門，你們最終還是獲得奪冠的結果。」

迪羅薩在今年休兵期間相當忙碌，也拚命在搶曝光度，除了上到卓雷蒙格林的播客節目，先前也跟詹姆斯前往德魯聯賽同隊打球，不過下個月將滿33歲的他，內心最渴望的應該還是跟公牛努力爭搶總冠軍，下個球季最起碼也要突破季後賽首輪才行。