亞泰影像(4974)公布第2季及上半年財報，在營運效率提升下，第2季稅後盈餘為1.7億元，累計上半年每股盈餘為4.07元，展望第3季，亞泰表示，受通膨等不確定因素影響，公司將持續謹慎應對。

亞泰第2季合併營收約10.45億元，季增3%，由於整體營運效率提升，營業毛利約1.94億元，季增26%，營業利益約1.34億元，季增率28%，單季稅後盈餘約1.7億元，季增率36%，主要是因營業毛利增長，人民幣兌美金貶值產生匯兌收益，以及客戶對產能的補助款，單季每股盈餘達2.34元。

亞泰上半年合併營收約20.58億元，營業毛利約3.49億元，營業利益約2.38億元，稅後盈餘約2.95億元，年增率37%，獲利已達去年全年69%，每股盈餘4.07元，獲利再創歷年同期新高。

展望第3季，亞泰表示，受疫情、供應鏈因素、俄烏戰爭、通膨等不確定性影響，公司持續謹慎應對。