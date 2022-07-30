西班牙今天通報首起與猴痘相關的死亡病例，據信是與目前歐洲疫情有關的首起死亡病例，也是非洲以外地區疫情的第2例。

綜合法新社與路透社報導，巴西今天稍早通報一起與猴痘有關的死亡病例，是當前疫情中非洲大陸以外地區的首例。

西班牙是全球猴痘疫情最嚴重的國家之一。據西班牙緊急情報與警報協調中心指出，已有4298人感染猴痘病毒。

西班牙緊急情況與警報協調中心在報告裡說：「可取得資料的3750起（猴痘）病例中，有120例住院（占3.2%），1例死亡。」

由於還在等待驗屍結果，西班牙官員不願透露這起病例的具體死因。

世界衛生組織（WHO）23日宣布猴痘疫情是國際公共衛生緊急事件，是世衛最高等級公衛警報。

世衛表示，自5月爆發疫情以來，在非洲以外的全球各地共驗出1萬8000起猴痘病例。

根據世衛7月22日的報告，全球各地僅5起死亡病例，全部發生在非洲地區。

世衛秘書長譚德塞（Adhanom Ghebreyesus）27日表示，非洲以外猴痘確診病例在78個國家現蹤，有70%是在歐洲發現，25%是在美洲。