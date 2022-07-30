2022雲林農業設計展及2022雲西海洋音樂祭均免費入場，雲林縣長張麗善邀請民眾一同狂歡。（圖／翻攝自張麗善臉書）

極端氣候加劇，近日全台溫度直直往上飆，讓民眾叫苦連天，直呼沒冷氣活不下去。雲林縣長張麗善邀請民眾一同玩水消暑，透露2022雲西海洋音樂祭目前正在三條崙海水浴場登場，北港糖廠也舉辦2022雲林農業設計展，好玩、好拍、好吃、又好逛！

張麗善今（30）日在臉書分享，全台首創的2022雲林農業設計展繽紛登場，活動內包括浪漫的向日葵花海 、網美必拍的稻草捲等，還有六大主題展館及超過500場的深度農趣體驗，好玩、好拍、好吃、又好逛，通通都在北港糖廠。

此外，三條崙海水浴場也有可以讓親子同歡的2022雲西海洋音樂祭，現場除了有適合小朋友嬉戲的幼幼水樂園等，大朋友們也有SUP、微醺餐桌、沙灘排球等活動可以參與，相當適合想玩水消暑的民眾前往。

張麗善透露，兩大活動都是免費入場，「趕快來嗨翻國境之西，今年暑假就衝雲林狂歡一夏，等你呦！」