奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）4個月前因在典禮上不平太太受辱，當眾上台賞主持人克里斯洛克（Chris Rock）一個耳光，畫面即時同步轉播全球，讓人相當吃驚，而威廉4月發表聲明，宣布正式退出美國影藝學院後，今日他再度曬出道歉影片，直言對受害者和同場的得獎人相當抱歉，「我試著不覺得自己是個人渣，未來還是會把光明、愛及喜悅傳播給全世界」。

克里斯洛克先前在奧斯卡典禮上大開威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）因病掉髮的玩笑，引來威廉史密斯想替太太出頭，衝上台賞了克里斯一巴掌。消息爆發後，引來兩極評論，威廉史密斯則表示願意接受所有懲罰，便到印度靈修反省，稍早他對此再次錄影片道歉，並回答外界的疑惑。

4個月前，威廉史密斯在典禮上呼克里斯洛克巴掌。（圖／達志影像）

片中被問到當時威廉得獎上台時為何不藉此機會向克里斯致歉？他回應當下腦袋一片混亂沒想到，事後他曾聯繫過克里斯，卻被對方隔空打臉，直回：「我還沒準備好談這件事，等準備好再說」，因此，威廉在片中對著鏡頭說：「克里斯，我向你道歉，我的行為真的不可原諒，不管什麼時候你準備好，請聯繫我，我都在這裡等你」，威廉也順道向間接傷害到的克里斯家人說抱歉。

威廉接著被問太太當時有被拍到翻白眼，是否掌摑是太太的主意？威廉澄清會做這件事是他自己決定的，跟妻子無關，並對無辜連累到的家中妻小道歉，同時對隨後上台領獎的Questlove，威廉也覺得很抱歉，「我的行為佔據並玷汙了原本屬於你的時刻」。

最後威廉表示，他覺得最無地自容的是讓相信他的人都失望了，「我很後悔，並試圖在此同時提醒自己不要太羞恥，因為我也是人，會犯錯，我在努力不要認為自己是人渣，所以我想對大家說，我知道我的行為嚇到大家，也讓大家不能理解，但我會全力走出來，繼續帶給世界歡樂和光明面」。