國民黨桃園市長參選人張善政（右四）今早赴大園國際高中參加「2022大家來健走、無菸新生活」活動。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議未解，台大第一任社科院長許介鱗昨發表看法，呼籲各位教授拿出學者良知，以客觀公正態度勇敢處理，絕不與當權派妥協。對此，國民黨桃園市長參選人張善政直言，不能接受民進黨想伸出政治黑手干預學術尊嚴。

張善政今早前往大園國際高中參加「2022大家來健走、無菸新生活」活動，被問及有網路民調看好度勝過林智堅，張說，若在民調上領先，對他是很好的鼓勵，會繼續努力勤走基層，讓更多鄉親認識他。

許介鱗昨發聲明強調，看到台大社科院出現抄襲論文事件深感遺憾，為捍衛社科院名譽，盼各位教授拿出學術良知，秉持客觀公正態度勇敢面對處理，更喊話學界不容被政治汙衊，因學者是良心工作者，也是扮演監督政府者，絕不能隨便當了廉價的御用學者，「絕不能與當權派妥協」。

對此，張善政表示，不能接受民進黨政府想以政治黑手干預學術尊嚴與倫理，許介鱗說的話反映出大多數學術界人的心聲，希望民進黨政府能夠聽進去。