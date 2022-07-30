受到美國制裁的中芯，日前遭爆料以現有設備生產出7奈米晶片後，拜登政府打壓再升級，據美國兩大半導體設備供應商科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）透露，最近收到華府通知，未取得許可證的美企，禁止出售 14 奈米以下半導體設備給中芯等陸企，就連台積電在大陸的晶圓代工廠也可能被列入禁售。

美國財經媒體報導，美國先前規定沒有許可證的情況下，禁止先進製程（10奈米或以下）半導體設備賣給大陸企業，如今制裁紅線擴大到14奈米的設備。

科林研發執行長 Tim Archer透露，最近已接到通知，美國加碼限制對大陸半導體設備出貨，包括14 奈米以下的晶圓廠，他們會配合政府，遵守相關規範。禁售對象不只中芯國際，還包括在大陸有晶圓代工廠的業者，例如台積電。

科磊執行長 Rick Wallace 也證實，該公司已接到拜登政府的通知，禁止對大陸出口14 奈米以下的晶片設備。

從兩大半導體設備供應商的消息得知，華府收緊美國半導體防線，削弱大陸製造先進晶片的能力和遏制北京經濟擴張的野心。

事實上，大陸晶圓代工大廠中芯日前被外媒披露，即使沒有艾司摩爾（ASML）的先進製程極紫外光（EUV）微影設備，也能生產出7奈米挖礦晶片，並從2021年7月起就開始出貨，且中芯7奈米可能是複製台積電7奈米製程技術。

中芯遭美方打壓，相關生產設備和材料取得不易，不過台積電前研發副總、浸潤式微影之父林本堅之前表示，以中芯來說，不一定要用到高階昂貴EUV機台，以現有設備應該能做到5奈米製程，但技術研發是否到位很重要。