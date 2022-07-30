陳時中稱當選市長會「心疼萬華」 柯文哲訕笑：他已經讓萬華很心痛

民進黨台北市參選人陳時中把台北市長柯文哲當第4個候選人，陸戰演說狂批柯文哲政績，卻鮮少提及國民黨參選人蔣萬安及擬參選人副市長黃珊珊，昨演說更多次表示「心疼萬華」，柯文哲今日聽聞訕笑表示「他（陳時中）已經讓萬華很心痛」，並表示已看破民進黨的策略，以打柯邊緣另兩位候選人，鞏固綠基本盤。

柯文哲今上午出席前往士林區福林國小參加「2022年世界少棒聯盟(LLBWS)世界少棒錦標賽」授旗典禮，會前受訪被問及陳時中勤跑基層，29日晚間前往萬華再度稱「心疼萬華」，柯文哲先笑後表示「他（陳時中）已經讓萬華很心痛了」，隨後提醒自己不要打嘴砲。

後再被問及陳時中抓準柯市政猛打，柯文哲則表示，一個月前就看破民進黨策略，「把我當成第四個候選人打，邊緣蔣萬安、黃珊珊」，台北市選情若投票率不高，拿到40％選票就可當選，陳時中無非是想鞏固綠營基本盤。

另昔日愛將邱豐光被陳時中吸收當後援會會長，柯態度大方表示，邱豐光還是邱霸子，前任的台北市警察局長，人脈本來就很廣，「陳時中找他幫忙也合理」，並強調每個陣營都會盡量找人幫忙，至少人家肯定邱的能力。

而談起解決內科交通的「松機遷建」議題，柯文哲表示松機理論上可以廢掉，但先決條件是，桃園機場要能夠把松山機場的功能完全取代，這是有SOP的，但是已涉及到國家層面的問題，我認為是可行，但要有很多配套措施。