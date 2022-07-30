男星炎亞綸外型帥氣迷人，敢說敢言又不失幽默的作風受到眾多粉絲喜愛，人氣居高不下，近期參與的實境節目《來吧！營業中》也是話題不斷。性格親民的他時常在社群媒體與大家互動，日前才現身臉書社團「靠北成淵」留言，讓原PO網友免費送出40瓶奶茶，不料卻因此被挖出高中時期的黑歷史照，讓他嚇得爆粗口，更曬出帥照想為自己平反，引發話題。

27日有網友在臉書社團「靠北成淵」喊話，只要畢業學長炎亞綸在貼文底下留言「顏佑庭 XXX」，開學當天他就會在校門口發送40瓶免費奶茶，沒想到竟真的釣出當事人，炎亞綸留言完「顏佑庭 沒牛奶」後，更追問開學日是幾號，要學弟妹幫他盯好原PO有沒有履行承諾，被誇說效率超高。

炎亞綸被網友挖出高中時期黑歷史照。（圖／翻攝自 靠北成淵 Facebook）

事隔一天，又有網友匿名發文「謝謝讓我們有奶茶喝的學長」，還隨文附上寸頭髮型的炎亞綸穿著高中運動服，雙手擺出健美姿勢的照片。青澀嫩照意外被挖出，讓炎亞綸忍不住飆出髒話：「X！」直呼要燒毀黑歷史，不但連打了三個「燒」，還感嘆：「不可能這種文，比我的戲宣傳還有流量吧。」搞笑反應笑翻眾人。

炎亞綸後來不甘示弱，在留言區貼出另一張手撩起衣角，表情酷帥看著鏡頭的學生照，滿意寫下：「高中我只服這張照。」網友見狀後，紛紛回應：「帥到都沒變欸！」、「我也超服這張。」、「這一定是校草。」不過其中也有人偷偷爆料，稱自己手握文化大學迎新宿營的照片，立刻引來炎亞綸關注，急忙問他：「你要多少錢？」還配合附上自己的帳號後5碼，再一次展現自己活潑幽默的個人魅力，而從免費奶茶到黑歷史照的一系列貼文，也引發網路超高話題度。