農曆七月鬼門開，許多民眾抱持寧可信其有的心態，就怕不小心犯了禁忌，對此，命理專家小孟老師特別在臉書粉專PO文揭露，今年鬼門開12生肖「沖煞卡陰時間點」，提醒大家避開沖煞日期，避免游泳登山遠足、行車放慢，以免身體不適。若要遠行的話，務必隨身攜帶7片樹葉，回程後再丟掉即可。
【12生肖沖煞卡陰時間點】
7月30日：沖虎
7月31日： 沖兔
8月01日：沖龍
8月02日：沖蛇
8月03日：沖馬
8月04日：沖羊（七夕）
8月05日：沖猴
8月06日：沖雞
8月07日：沖狗
8月08日：沖豬
8月09日：沖鼠
8月10日：沖牛
8月11日： 沖虎
8月12日：沖兔（中元節）
8月13日：沖龍
8月14日：沖蛇
8月15日：沖馬
8月16日：沖羊
8月17日：沖猴
8月18日：沖雞
8月19日：沖狗
8月20日：沖豬
8月21日： 沖鼠
8月22日：沖羊
8月23日：沖虎
8月24日：沖兔
8月25日：沖龍
8月26日：沖蛇（鬼門關）
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