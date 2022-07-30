農曆七月鬼門開，許多民眾抱持寧可信其有的心態，就怕不小心犯了禁忌，對此，命理專家小孟老師特別在臉書粉專PO文揭露，今年鬼門開12生肖「沖煞卡陰時間點」，提醒大家避開沖煞日期，避免游泳登山遠足、行車放慢，以免身體不適。若要遠行的話，務必隨身攜帶7片樹葉，回程後再丟掉即可。

【12生肖沖煞卡陰時間點】

7月30日：沖虎

7月31日： 沖兔

8月01日：沖龍

8月02日：沖蛇

8月03日：沖馬

8月04日：沖羊（七夕）

8月05日：沖猴

8月06日：沖雞

8月07日：沖狗

8月08日：沖豬

8月09日：沖鼠

8月10日：沖牛

8月11日： 沖虎

8月12日：沖兔（中元節）

8月13日：沖龍

8月14日：沖蛇

8月15日：沖馬

8月16日：沖羊

8月17日：沖猴

8月18日：沖雞

8月19日：沖狗

8月20日：沖豬

8月21日： 沖鼠

8月22日：沖羊

8月23日：沖虎

8月24日：沖兔

8月25日：沖龍

8月26日：沖蛇（鬼門關）

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