台海局勢緊張，日媒去年底報導，在台日僑已開始自行演練若兩岸爆發衝突的相關應變對策。日本前防衛大臣、自民黨眾議員石破茂今天表示，撤僑方案擬定是國家對國民保護的責任，希望自民黨內進行相關討論。

《共同社》去年底報導，因為日本與台灣沒有外交關係，若發生「突發事態」，撤僑行動將會受到制約。因此日資企業和民間的日僑團體假想最糟糕的「責任自負」狀況，開始自行演練聯繫、應變對策。

石破茂說，撤僑方案擬定是國家對國民保護的責任，政府責無旁貸，不過因為「事態」還沒發生，在很多議題上還不曉得台灣跟日本的立場是怎樣，比如說該從機場或港口？由誰來引導？以及能否動用自衛隊？

石破茂指出，撤僑必須進行模擬演練，只有日本單方面進行演練沒意思，也要跟台灣合作，要處理的相關問題非常多。

石破茂強調，日本在台灣的僑民很多，必須負起主要撤橋責任，同時也要跟其他國家協商，如果有空的位置能否允許他國人民撤離，這些都希望自民黨內能進行相關討論。

石破茂又說，「台灣有事等於日本有事」這句話現在好像是順口溜一樣，但是我們要想的是怎樣的事態發生算是台灣有事？又怎樣會造成日本有事？而我們又需要什麼樣的法律條文來因應事態。