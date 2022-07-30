江男酒駕肇逃被警民聯手攔下法辦。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市仁德區29日晚間7點多發生一起肇逃案，34歲江姓男子酒後駕車，行經仁德區中正路撞上21歲蔡姓機車騎士後肇逃，後方多名熱心機車騎士目睹過程，一路猛追10多分鐘並報警，最後警、民在仁德德崙路將江男攔下，當場酒測，酒測值高達0.84毫克，全案依公共危險罪及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。

歸仁警分局指出，江男昨晚下班後跟朋友唱歌、喝酒，回家途中不小心撞上機車騎士，當下可能因害怕，並未下車察看反而繼續往前開，遭撞的蔡姓機車騎士當場倒地，目前仍在住院觀察中，所幸沒有生命危險。

這起肇逃事件所幸有多名熱心民眾「見義勇為」，其中有2、3名機車騎士更一路追趕肇逃車輛10多分鐘，還將影片po上臉書「某自小客車駕駛酒駕帶車跑」，此外，還有多名路人也主動報警，警民聯手，及時將肇逃的江嫌法辦。

歸仁警分局也呼籲，酒後開車如同是路上不定時炸彈，隨時威脅用路人的人身安全，民眾千萬不能有僥倖心態，以免觸法，害人害己。

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