白目毒蟲欠竹聯大哥3000 膽大約他辣女友玩3P 慘遭迷昏凌虐(警方提供)

一名陳姓毒蟲因為積欠竹聯幫信堂謝姓大哥購毒款，覬覦他女友美貌，大膽傳訊傳訊給女友外出3P大戰，謝男聞訊暴怒，將陳男約出後，與小弟將他痛毆並強灌毒品，趁陳男昏迷時塞入轎車後車廂擄走，載往嘉義汽車旅館毆打，直到交付3萬元才獲釋。台北市刑大今組成專案小組後，逮捕謝男及黃姓女友等5人到案並移送地檢署偵辦。

台北市刑大日前接獲陳男報案，遭人下藥迷昏強押至嘉義某汽車旅囚禁凌虐及簽立本票，隨即與中山分局、文山第一分局及基隆市警察局第三分局共組專案小組，報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

北市刑大小逮捕主嫌謝男及其黃姓女友等5名共犯到案，並查扣鋼珠槍2把、鎮暴槍2把、手銬2副。(警方提供)

警方調查，陳男係因向竹聯幫謝姓男子購買100 包毒品咖啡包，雙方談妥以新台幣1萬6000元交易，但陳男僅付1萬3000元引起謝嫌不滿，事後陳男又覬覦謝嫌黃姓女友姿色，私下傳訊黃女邀約於汽車旅館3P。

謝嫌因友人在基隆某診所看診時，認為診所報價不合理且口氣不佳，為幫友人出口氣，大白天持鋁棒砸毀診所門窗。(警方提供)

謝嫌因友人在基隆某診所看診時，認為診所報價不合理且口氣不佳，為幫友人出口氣，大白天持鋁棒砸毀診所門窗。(警方提供)

謝嫌得知後憤而約出陳男，與黃姓女友及其餘共犯，誘騙陳男喝下摻有毒品FM2 飲料後，痛毆陳男再將陳男塞入後車廂，強押至嘉義某汽車旅館囚禁，並以空氣槍、球棒射擊毆 打凌虐被害人，要求陳男家屬交付 30 萬元處理此事，強逼被害人簽下 10 萬元本票，直到陳男家屬匯款 3 萬元才釋放陳男。

隨後謝嫌因友人在基隆某診所看診時，認為診所報價不合理且口氣不佳，為幫友人出口氣，大白天持鋁棒砸毀診所門窗，目無法紀，惡性重大。

專案小組經數月跟監埋伏蒐證後，7 月 14 日持搜索票及拘票一舉查獲主嫌謝男及其黃姓女友等5名共犯到案，並查扣鋼珠槍2把、鎮暴槍2把、手銬2副、存摺等證物，全案依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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