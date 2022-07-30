洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）前役擊出再見全壘打，隔天他的本季第40轟、第41轟同時出爐！30日洋基11比5擊退皇家，賈吉在第3局連續等了兩顆壞球，鎖定下一顆進壘的變速球打個正著，皇家左外野手抬頭走了幾步就停下，這是449呎的兩分全壘打。

皇家挨轟之後被打到0比3落後，沒想到洋基王牌投手寇爾（Gerrit Cole）在第5局大為失態，兩出局、無人在壘的情況，被皇家一連5人擊出安打，包括上季全壘打王裴瑞茲（Salvador Perez）一發3分炮直接反超為5比3。

You can't stop Aaron Judge, you can only hope to contain him. 😱 pic.twitter.com/Psa4ldSFCZ — MLB (@MLB) July 30, 2022

此戰天候不佳，雙方打到第8局因雨暫停。洋基在雨停後打出滿壘攻勢，賈吉該局已被三振出局，但是洋基連打了9個人次又回到賈吉上陣，他抓著第一球就出棒，滿貫全壘打！洋基單局灌進8分逆轉比數。

賈吉是洋基隊史第3位在7月底達陣40轟的打者，前兩位要追溯到1928年的貝比魯斯（Babe Ruth）以及1961年的馬里斯（Roger Maris）。馬里斯該年打出歷史性的61轟，被稱為「馬里斯障礙」，至今仍是美聯單季最多轟紀錄。裴瑞茲去年打到9月初才達陣40轟。

Flight 99 cleared for takeoff. pic.twitter.com/th8w1susCg — New York Yankees (@Yankees) July 29, 2022

失掉5分的寇爾逃過敗投，自責分率漲到3.30。賈吉除了40轟達陣，此戰還藉著他201公分的身高優勢，在右外野圍牆邊美技「沒收」皇家梅連德茲（MJ Melendez）的全壘打，攻守兩端都有精彩演出，個人3安、2轟、6打點。