民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」延燒，同黨立委高嘉瑜一句「一屍五命」惹怒自家人，恐遭黨紀處分，台北市長柯文哲今上午受訪表示，他講話太直白，原本人家標題一屍五命，現在變一屍六命，包括她自己。
柯文哲今上午前往士林區福林國小參加「2022年世界少棒聯盟(LLBWS)世界少棒錦標賽」授旗典禮，會前受訪表示，林智堅的論文門比較正確的做法應該是，既然台大成立論文審查委員會，那邊一定會錄音錄影存證，照正常程序就好，人家開論文審查委員會，「你又不去，不去又在外面講一大堆」，除非台大那個論文審查委員會不可靠，那就沒辦法， 不然還是應該照SOP程序走。
後被問起好朋友高嘉瑜恐因「一屍五命」說遭到黨紀處分，柯文哲笑稱高嘉瑜就是太老實，講話很直白，跟我一樣很容易得罪人，人家標題一屍五命，現在變一屍六命，包括她自己。並表示自己跟高交情好，但還是得回到民進黨體制去處理。
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