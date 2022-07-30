朱立倫上午參加新冠肺炎疫情往生者超薦法會，對於國民黨嘉義縣長提名人選，表示已協調出最優秀候選人。（呂健豪攝）

國民黨主席朱立倫今天上午繼前總統馬英九之後，也來到三重先嗇宮參加新冠疫情往生者超薦祈福法會，針對國民黨嘉義縣長參選人提名，朱表示不管是在野聯盟或由國民黨提名，都是面對選戰的方式，目前嘉義縣已經協調出一位最優秀的候選人，會在下周儘快提出，希望大家拭目以待。

朱立倫表示，這次國民黨提名一定都是秉持國民黨路線，提出中道、理性、務實、穩健的候選人，嘉義縣預計下周盡快提出最優質候選人，請大家拭目以待。

有關外界傳言國民黨要重新評價前總統李登輝一事，朱立倫回應，早上確實有看到新聞，但他否認沒有這樣的事實，並沒有所謂的重新評價，但對於過去的歷史會嚴肅面對。

朱立倫強調，不管是蔣公的保衛台灣、蔣經國建設台灣、李登輝推動民主台灣，到馬英九針對區域和平的和平台灣，每個時期都很重要，這些也都是國民黨的中心目標，也是基本理念，在在都表示國民黨是最愛台灣的。

對於朱立倫被指往中間路線靠攏一事，馬英九說黨中央應該有更多事情要做，朱立倫表示，如同馬英九所說，國民黨現階段面對的挑戰很多，就是要不斷面對這些挑戰，然後一一克服，雖然對於一些新聞的來源不知道是從何而來，但還是強調會嚴肅面對過去的歷史。

至於為何沒有提早到場與馬英九同台，朱立倫則解釋，因為每天都有不同的行程，今天的行程剛好與馬英九錯開，但下次有機會會向他面報日本友人對他的致意。

另外，朱立倫也對於裴洛西訪台持正面態度，他認為只要對台灣區域安全或台灣所有經貿、民主、自由有幫助都表示歡迎。最後有關疫情的發展，朱則向民進黨喊話，希望執政黨要負起責任，因為疫情還沒結束。