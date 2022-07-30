「2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽」睽違2年再次開打，聚集全台籃球好手來桃園戰一場，本屆共計2156支隊伍、8087名參賽選手報名參加11個比賽組別，從高齡83歲的爺爺選手，到年齡最低6歲的選手弟弟均來報名參賽，本屆更開放來自香港、日本、馬來西亞、菲律賓等地80名外籍選手報名，挑戰全台規模最大、總獎金最高的三對三籃球賽，爭奪高達50萬新台幣的總獎金！

30日桃園市長鄭文燦與桃園市政府體育局長莊佳佳一同出席「2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽」開幕記者會，三位賽事代言球星盧峻翔、關達祐與施晉堯皆現身力挺支持，除致贈紀念球衣給予市長，感謝市長大力支持籃球運動外，現場與長官貴賓們一同挑戰投籃大賽，趣味比拼籃球實力。

鄭文燦市長表示，「桃園是個十分注重體育風氣的城市，除了舉辦桃園盃三對三籃球賽等賽事活動，並以支持職業球隊、落實桃園主場化等，推動本市籃球運動風氣，未來市府將持續舉辦各項籃球活動賽事、優化運動場地，提供民眾完善、多樣、優質的運動環境場域。」

代言人領航猿球星施晉堯也表示，「很感謝桃園市政府打造這麼好的環境，提供展現球技的舞台給喜歡籃球的朋友們，希望大家都能留下美好回憶！」

2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽預、複賽於7月30日、7月31日、8月6日在中壢區中正公園及桃園區三民運動公園同時開打，決賽將於8月7日在中壢區文化公園天幕籃球場登場，並於「桃園盃全國三對三籃球賽」臉書粉絲專頁進行精彩決賽直播，歡迎喜愛籃球的朋友除了可以到場應援，亦可線上觀戰，一起為選手加油！