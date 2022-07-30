民進黨桃園市長參選人林智堅昨駁「換堅」是國民黨製造的假議題，國民黨新竹市長參選人林耕仁30日說，參選人由所屬政黨提名，是否換人應與國民黨無關，但他認為，有關新竹棒球場爭議，林智堅、沈慧虹必須負全責。

立委王定宇昨說，林智堅是努力解決了40年來新竹棒球場的爛帳，但林耕仁認為，此說法與事實不符，從球員受傷、議會和中職球員工會在賽前提出的缺失，都證明新竹棒球場花了12億元，卻沒有相對的價值，批評再多護航，也無法扭轉棒球場施工品質不佳的事實。

至於林智堅論文案，台北市議員王世堅說，不要挑戰社會的智慧，林耕仁則說，是否抄襲大眾心中似乎已有定見，但還是要回歸中華大學、台大的評議委員會調查，盼如期給出答案，否則因兩本論文消耗大量社會成本，並非好事。

另外，有關新竹市是最富城市，教育卻是最窮的說法，林耕仁說，教育無疑是城市治理重要議題，新竹市的國中學生平均圖書冊數敬陪末座，平均分配到書籍量，遠低於全國平均值，讓人意外且難以接受。

林耕仁指出，新竹市號稱「兒童城市」，但市府過去未積極投入圖書教育資源，國中正是吸收的黃金期，卻缺乏閱讀實在不妥，因此他當市長後，會加速補充國中小圖書館藏書資源，讓新竹市學生學習不落人後。