太慘了！大陸江西一名男子近日抓到老婆偷吃，兩人結婚16年育有3個小孩，男子發現老婆外遇以後，相繼與3個女兒做親子鑑定，結果卻發現沒有1個孩子是他的，讓他超級崩潰，而老婆做錯事還反過來檢討他「血緣關係有這麼重要嗎？」引發網友熱烈討論，不少人大呼三觀被震碎了。

綜合陸媒報導，大陸江西省上饒市一名陳姓男子與妻子結婚16年，婚後生了3個女兒，男子因為要賺錢養家，常年在外地打工。近日妻子主動提出要出去打工補貼家用，但每次出門以後就如同人間蒸發，完全聯絡不到人，讓陳男心生疑竇。

陳男透過手機定位，發現說要去打工的老婆，竟然位在一家旅館裡面，讓他越想越不對勁，忍不住偷偷跑到旅館外面蹲點，結果等了一個晚上，竟看到老婆與一位陌生男子一起走出旅館。而男子發現自己戴綠帽以後，與3個女兒相繼做了DNA親子鑑定，結果這3個孩子竟然沒有1個是他的。

崩潰的陳男拿著鑑定結果去找老婆討公道，但卻被岳母掃地出門，而老婆則振振有詞地說「我沒有背叛婚姻！」甚至還反過來檢討他說「小孩子叫你爸爸10幾年了，你都能做出這樣的事情來，這樣跟畜生有什麼區別？我沒覺得我出軌，血緣關係真的那麼重要嗎？沒能力生孩子的人不是照樣選擇領養嗎？」

面對毫無悔過之心的老婆，陳男已向法院訴請離婚。而綠到發光的故事也引起網友討論，「婚內出軌，連生3個小孩，還敢這麼理直氣壯」、「三觀被震碎了」、「自己做錯事還振振有詞，建議老公提告」、「頭上綠草叢生，好慘！」