恒大集團29日晚間發佈集團近期「保交付」情況及境外債務重組工作進展。公告中表示，恒大集團正全力促進制定境外債務重組方案，目前盡職調查工作仍在推進中，預計將在近期基本完成，屆時將與有關債權人及其顧問溝通境外債務重組方案框架和建議，並希望在2022年內儘快公佈具體重組方案。

同時，恒大揭露「保交付」情況指出，集團已售未交樓專案中96％已部分或全部復工，實際施工人數達到集團正常施工要求的86％。自2021年7月1日以來，公司已累計竣工交付物業23.2萬套，建築面積2419萬平方公尺。

根據觀察者網引述房企人士分析，無論引入戰略投資、還是考慮通過自身努力化解債務危機，債務重組都是一個十分漫長的博弈過程。

值得注意的是，展開債務重組只是第一步，並不意味著即將走出債務困境。如寧波房企銀億股份，自2018年5月危機爆發，2019年6月首次宣告破產重組，歷經波折，直到2022年3月才成功完成重組。

在近兩年爆雷的大陸30多家房企中，恒大之前已有泰禾、華夏幸福、花樣年、奧園、佳兆業、正榮等10多家房企表達重組意願或正在重組過程中，但至今除華南城、建業地產成功被國企入股上岸之外，其餘均無明確進展。

恒大方面也坦言，有鑒於集團地產開發業務所涉地區廣泛，境內相關地區的房地產市場仍在調整中，並綜合考慮集團的資產負債規模，預計集團的業務需要較長時間才能恢復有序經營，從而使所有利益相關者的資產價值得到恢復。