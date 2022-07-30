林佳龍競選辦公室言人李晏榕說，競選主視覺以簡單的綠底白字，向市民直接溝通「新北大翻新」的政策訴求。（陳慰慈攝）

林佳龍臉書今也同步換上競選主視覺及定裝照。（擷取自臉書）

林佳龍競選辦公室今（30日）公布競選主視覺及定裝照，發言人李晏榕說，「新北大翻新」是2022年九合一地方選舉，林佳龍提出的競選精神與城市展望。主視覺以簡單的綠底白字，向市民直接溝通「新北大翻新」的政策訴求。

李晏榕說，今天也是台北市長參選人陳時中公布主視覺照的日子，雙北一起公布，代表「強強聯手」翻轉雙北，2人共同當選，一起打造有光榮感的首都圈，也表示2人腳步一致、整軍齊跑，象徵民進黨在雙北的競選團隊、文宣、組織，都已全部到位。

李晏榕說，沒有花俏的配色，林佳龍團隊要喚起過去民進黨在新北執政的光榮感，這次主視覺以簡潔的粗黑體文字，搭配綠色及白色的視覺主色，傳達基層最直接的盼望，也是象徵民進黨重返新北執政的決心。

李晏榕提到，17年前，在蘇貞昌主政時期的台北縣曾留下令人光榮的政績建設，為這個城市開展黃金年代。17年後，林佳龍接續蔡英文、游錫堃、蘇貞昌志願，代表民進黨競選新北市長，期盼帶動升格後的新北市升級。透過「新北大翻新」的競選主軸，林佳龍要推動「新的新北認同」，展現打造進步城市的雄心壯志。

主視覺也與林佳龍的定裝照同時亮相，李晏榕說，定裝照有正式服裝，也有輕鬆休閒的服裝，展現林佳龍不同的面向。

李晏榕表示，將「新北大翻新」鑲嵌在標語中，就像是2020年，小英總統以「台灣要贏」作為競選主軸，創造了台灣人的集體信念。此次的主視覺設計師為自由接案工作者 Mary Ma也是新北市民，接下設計合作時提到，認為「新北大翻新」是所有市民的共同願望，也是一個很清楚而直接的訊息。