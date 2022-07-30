農曆七月鬼門開，由於正逢鬼月，許多節目邀請來賓分享昔日撞鬼經驗，女星熊熊（卓毓彤）表示曾和同事合租低於市價的房子，以為搶到便宜，沒想到才住進去沒多久，就發生一連串怪事，後來追查才發現竟是滅門血案的凶宅。

熊熊（卓毓彤）出道前做美髮業，由於薪水不高，便和同事用8千元合租一間坪數約20坪的房子，不過入住前發現格局頗怪，更發現有間上鎖的房間，掛著一面八卦鏡，當時房東僅表示是私人空間，但不疑有他便住進去，沒想到入住沒多久，室友就常感覺身體不舒服，甚至還不時問她「妳剛有回來嗎？不是有掀棉被跟我一起睡嗎」、「妳昨天晚上起來去哪裡，我有聽到腳步聲」，但當時熊熊覺得對方在恍神，並沒有做過多聯想。

鬼鬼透露昔日住到滅門血案的凶宅。(新聞挖挖哇YouTube)

沒想到某次有朋友訪時，沒待多久便表示有事要離開，事後便傳簡訊告知剛剛在她們家看電視時，後面站著一個女生，而且樣子滿可怕，接著跑去問房東租屋處是不是凶宅，沒想到對方竟惱羞成怒，後來因室友身體太不舒服，決定搬回家和父母同住，熊熊因為無法獨自負擔房租，便決定搬走，搬走前檢查有無東西遺落時，竟發現床底貼了超大符咒，不過房東仍不肯承認是凶宅。

熊熊事後在節目上提及這段經歷，有記者循線發現竟是27年前發生駭人聽聞「虎林街滅門血案」的凶宅，當年一名男老師與女學生傳出師生戀，沒想到女方雙親不同意，還跟男老師索討1200萬封口費，讓男方心生殺意一次奪走三條人命。