台86線向東延伸至台3線新闢「截彎取直」路線10.1公里，總經費111億元已獲行政院核定，預計2026年完成設計及用地取得，2029年完工，未來，將縮短高雄旗山到台南市區行車時間。

目前台86往東至台3線主要靠182線道路連接，不過，182線在關廟、龍崎地區路段彎曲狹窄，公路總局向行政院提報「台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程可行性評估」，行政院於2020年12月10日正式核定，新闢「截彎取直」路線10.1公里，加上共用182線現有部分路段，形成一條新路。

新闢路段有東、西兩段，東段為內門台三線至龍崎五間，全長5.784公里；西段為龍崎區公所至南二高關廟交流道，全長4.312公里；東、段新闢路線之間，則延用182線現有路線約5.8公里，道路新闢及改善工程總經費達111億元。

南市府表示，此案興建完成後，將大幅提升台南與高雄旗山地區的交通，縮短緊急醫療、國防、搶災救災的行車時間，也有助於提高觀光吸引力。

市議員郭鴻儀說，台86線向東延伸至台3線直線道路，完工通車後，帶來的效益不僅是關廟、龍崎與內門、旗山區鄉親往來便利性，更可打通區域貨物運輸、觀光旅運樞紐，效益不可小覷。不過，他也強調，延伸道路一定要以開闢關廟系統交流道為基礎，以解決關新路等要道的壅塞問題。

市議員許又仁表示，目前現況為台86線會與台19甲線在平面有交叉路口，時常造成交通回堵到高速公路約1公里長，對於沙崙綠能科學城的發展會有影響，台86線往東延伸到台3線，打通交通任督二脈，這也是地方長期的期待，同時鄉親們也期待台86線未來能延伸到高雄內門、旗山，強化台南、高雄的連結。