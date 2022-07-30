台中市市長盧秀燕稱霸各大民調，被譽為「藍營一姐」，也被市民暱稱「媽媽市長」。盧27日晚間因腿傷復發緊急手術，刊出一張術後虛弱躺在床上、手上多處插著注射管的照片，表示須向市民請假並致歉。媒體人韋安指出，盧為公務每天站著、走著、跑著，總算身體不堪負荷，才因手術開刀可稍微躺著休息一下，更透露盧私下與團隊的對話。

韋安28日在臉書發文表示，盧秀燕為了公務，每天站著、走著、跑著，實在太累撐得受不了，總算身體不堪負荷，才因為手術開刀，才可以躺著休息一下。據說，盧幾個月前就需要「保養」一下，但放不下手中的工作，一直拖到身體垮下。

韋安指出，盧秀燕的「媽媽市長」並非一個外在的形象，而是在施政的過程中，遇到相關婦幼老的課題，她總會要求和激勵團隊們，「從一個媽媽的角度，來看問題和解決問題。」她常問：「如果你是一個媽媽，會不會覺得這個問題，需要趕快解決？」「我們這樣處理，是不是對媽媽們有幫助？」「這件事做下去，是否能讓媽媽們更好地照顧下一代？」

不僅如此，韋安更分析，盧秀燕之所以與「媽媽市長」緊密連結，背後有三大關鍵：一，媽媽一定要溫暖，而非嚴厲地面對大家；二，媽媽有苦也不能說，自己「假裝」快樂；三，媽媽一定要不計代價，為大家把事情解決好。