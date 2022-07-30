由日本跨黨派眾議員長島昭久（左）、石破茂（右）等人所組成的「思考日本安全保障議員之會」訪台團30日召開記者會，就釣魚台議題，石破茂受訪時表示，釣魚台是日本固有領土，因此不會有台灣、日本共同應對問題；另對於中國與俄羅斯在軍事上攜手合作，他說，應該要密切關注、不能夠放鬆，要想好萬全對策。（張鎧乙攝）

由日本跨黨派眾議員長島昭久（左起）、石破茂、浜田靖一等人所組成的「思考日本安全保障議員之會」訪台團30日召開記者會，長島昭久表示，日本跨黨派平常就非常重視台日之間的關係，也非常支持台灣，不能將台日關係僅寄託在一人、一黨身上，日本跨黨派都普遍支持台灣，希望台灣人民理解這一點。（張鎧乙攝）

紀念前總統李登輝逝世兩週年，「思考日本安全保障議員之會」石破茂等四位國會議員，今晨赴五指山國軍示範公墓特勳區弔唁李登輝，李登輝基金會代表家屬感謝石破茂團長明確表態將完成安倍的遺願，台日合作維護區域和平。

李登輝基金會執行長鄭睦群指出，今晨6時45分，「思考日本安全保障議員之會」石破茂等四位國會議員抵達五指山國軍示範公墓特勳區，在李登輝前總統逝世兩週年的紀念日獻上真誠的弔唁。

他說，李登輝基金會董事長李安妮因照顧母親曾文惠，因此由他和無任所大使、民進黨新北市長參選人林佳龍陪同上山。

他說，弔唁結束後，雙方移駕貴賓室簡短交流，他首先代表李安妮董事長向四位國會議員致意，並特別感謝石破茂團長明確表態將完成安倍的遺願，台日合作維護區域和平。

林佳龍則表示，李前總統是他學成返國後的第一個老闆，因此非常感謝李前總統的指導及知遇。而李前總統不僅帶給台灣相當重要的影響，其經歷日治時期、威權時代與促成民主台灣，大時代的智慧應持續訴說與流傳。

鄭睦群指出，實事上「思考日本安全保障議員之會」四天行程非常緊湊，因此特別在今清早6時就自飯店出發，交流活動在7時20分結束，代表團立即返回下榻飯店舉行記者會，預計今日結束訪問返回日本。

鄭睦群也向國防部表示感謝，弔唁儀式簡約卻莊重肅穆。