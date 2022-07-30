炎炎夏日，走在路上就狂冒汗，因此隨時要補充水分，以免中暑，但水要怎麼喝也是有秘訣的。一名患心臟衰竭的阿伯口渴時，竟在2小時內喝進2000多CC的水，之後呼吸變得急促，身體不適急送醫，治療後心臟才穩定下來，醫師提醒，一次性喝水過量會造成水中毒，並分享不能喝太多水的6類人。

劉博仁醫師在臉書粉專提到，他雖然鼓勵多喝水，但千萬不要一次喝過量，曾有一名患心臟衰竭的阿伯，夏天感到口渴時，一次在2小時內喝了將近2000多CC的水，豈料之後出現呼吸急促的症狀，被緊急送往醫院，打了利尿劑排水，並將低血鈉補充到正常值，阿伯的心臟才穩定下來。

水若一次喝過量，會造成「水中毒低血鈉症」，也就是俗稱的「水中毒」，因為體內的鈉太低，會影響神經功能，劉博仁醫師說明，當血鈉低於130mEq/L時，人體就會出現輕度的疲勞感；低於120mEq/L，則會有頭痛、噁心、嘔吐等症狀；如果低於100mEq/L，就可能造成死亡。

劉博仁醫師補充，一般60到70公斤的成年人，平均一日喝水量是2000CC，民眾別遵循一天1000到2000 CC左右的喝水量，而是依前一日總尿量加上500到800 CC來推算。另外，若有水腫、腹水、心臟衰竭、腎臟病、營養不良或內分泌失調功能不全的人，水不能喝太多，反而要限水。

不過一個人的喝水量到底是多少？營養師李其昀也曾曝飲水黃金公式，以身體無疾病的成年人來說，1天飲水量是自身體重公斤數，乘以30至35毫升，若有大量流汗，依此公式再另外加上1至2杯水，並適量補充運動飲料或喝1杯鹽水，補充流失的電解質。