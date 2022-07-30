獲得田徑高女組5000公尺金牌的基隆女中黃郁媃。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

首次參賽便獲得拳擊銅牌的基隆高中陳昱辰。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

受疫情影響，改採分階段比賽的全中運於日前畫下句點，基隆市在今年的全中運獲得2金、10銀、10銅共22面獎牌，創下12年來最多獎牌數佳績。基隆市教育處長杜國正表示，教育處從推動亮點選手奪金計劃，到現在的潛優選手黃金計畫，讓選手在集訓上無後顧之憂，成效反應在近幾年全中運的成績上。

基隆市在今年全中運共參加了桌球、羽球、網球、划船、跆拳道、射擊、田徑、游泳、射箭、柔道、拳擊、卡巴迪等12項，參賽的隊職員約380人。

今年基隆市第一面金牌是由羽球隊基隆高中王郁曦同學在女單項目中奪得。經歷過去年的失利，捲土重來再一年的調整集訓苦練，今年一路過關斬將，冠軍賽更以直落二的成績完美復仇，坐上冠軍寶座。

王郁曦同學說，除了謝謝家人的支持外，真的很感謝鄭教練的耐心教導與不放棄，讓她在挫敗中保有勇氣堅持下去，冠亞軍戰的對手就是去年金牌得主，這次的金牌戰中，只有一個目標就是拿回冠軍。

在田徑項目高女組5000公尺摘金的基隆女中黃郁媃，過去的一年中，舉凡全國各大賽事，她均以冠軍及破大會之姿橫掃對手，但在本次賽會中，因疫情準備期間拉長，過程中腿傷復發，因此在首戰10000公尺項目失利，下場後留下自責的淚水，責怪自己沒有跑好。

她經過幾天的心態調適及教練鼓勵，憑藉著強大的求勝意志，順利於5000公尺項目中奪金。賽後黃郁媃選說：「我知道自己不是快跑型選手，速度很難拉高，就只能一路往前衝，這是我全中運最後奪牌的希望。」

另外，拳擊運動為基隆市首次參賽的項目，基隆高中的李胤教練帶領著成軍只有半年的拳擊選手上場拚搏，而高男組52公斤級的選手陳昱辰以新秀之姿，在毫無實戰經驗下火力全開，最終以銅牌的好成績，在基隆拳擊項目中成功寫下歷史新頁。

杜國正表示，今年因應賽事延期，今年增派運動傷害防護員於賽會期間隨隊支援，增加選手安定度，今年歷時最長，不論在身心理上都是挑戰，杜處長勉勵所有選手，希望明年再接再厲、突破自我。

基隆市 全中運 教育處 王郁曦 黃郁媃 陳昱辰