45歲拉丁天后夏奇拉（Shakira）最近被爆遭西班牙政府抓到逃漏稅，檢方表示夏奇拉從2012年至2014年的3年之間，欠稅高達1450萬歐元（約台幣4億4300萬），由於拒絕檢方提出的和解方案，讓西班牙檢方揚言要讓她吃八年牢飯。

夏奇拉在2011年和西班牙足球明星皮克（Gerard Piqué）交往，後續生下兩個兒子。而根據路透社報導，夏奇拉稱被指控逃稅的那三年，自己人根本不在西班牙，但檢方卻指控他不只住在西班牙，甚至在巴塞隆納購屋，作為與足球明星傑哈德皮克，以及他們兒子一起居住的家。

根據外媒報導，夏奇拉原是巴哈馬的稅務居民，她僅在2015年登記為西班牙的完整稅務居民，而根據西班牙法律，1年內在當地居住超過183天，就被視為西班牙的稅務居民。根據檢方調查，這三年夏奇拉都在當地生活超過兩百天，檢方才認為她是故意不老實登記，有逃稅之虞，因而起訴。

檢方強調，若夏奇拉罪名成立，除了八年的牢獄之災以外，還要判罰她至少2300萬歐元（約合台幣7億）。目前尚未宣布開庭日期，而夏奇拉也發布聲明表示「絕對堅信自己的清白」，決定讓案件走向訴訟的道路，以法律證明自己並無犯罪。