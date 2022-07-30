民進黨台北市長參選人陳時中（右三）30日公布競選主視覺出爐，由兒子陳彥安（右二）團隊操刀設計，以三個符號分別象徵溝通、進步與團結，希望成就更好的台北，並親自向媒體發送印有主視覺的新名片。（趙雙傑攝）

陳時中公布競選主視覺3元素 兒子操刀設計、夫人贊助音樂

民進黨台北市長參選人陳時中今舉行競選主視覺發布記者會。陳時中二兒子、沿岸製作設計師陳彥中設計主視覺並搭配夫人大提琴伴奏，家人力挺支持。三大設計元素包括溝通合作、整合團結及進步突破。

競選總幹事吳思瑤說明，「陳時中，把事做好」，有三大設計元素，「溝通合作」是第一步，是他的強項與信仰，衝突對立只會抵銷彼此的能量，不斷溝通、誠心誠意合作才能凝聚共識消弭歧異，中央地方攜手並進。

吳思瑤指出，第二是「整合團結」，一個小小原點可匯聚成無限大的圓，做一個最有整合能力，最能團結的首都市長，每個市民都是要合作的對象，另外不只要顧好台北，跟北北基桃擴大整合區域聯合治理，整合之後團結更有力。

吳思瑤說，第三是「進步突破」，讓台北成為更多突破作法的支點，這些年台北停滯已久是許多市民的感受，不只是行動要進步，更是反映在思維、治理的態度，三元素構成主視覺設計，讓台北更好、台灣共好。

陳彥安表示，此次發想很簡單，「阿中是什麼樣的人？」他從小教育我們，讓每個人雙贏、三贏，要讓大家看到人格特質，阿中是穩定、可信賴的人。

至於動態視覺的背景音樂，陳彥安透露，家裡從小會聽著媽媽的大提琴聲音，那是再安心不過的音樂，想起家中從小聽著大提琴聲音，就邀她贊助一下大提琴音樂，盼有最安定的支持。

陳時中拿出名片，強調設計帶入環保的元素希望用永續的精神經營市政，希望事情愈做愈好，年輕時從事公會團體活動，有一句話深深打動著他，「成一事而來」，不是要爭取位子，是為了把市情做好。

陳時中表示，小到衛生團體公會，大到副署長等，到今天要爭取台北市長，要把事情做好，還是維持最基本的，溝通才有整合，以謙卑彎腰的心請託，合作就會團結，變成同心的圓，團結後必然就有可能進步突破，帶入環保、美學元素，「請大家給我機會，讓我把事做好。」吳思瑤則補充，名片是用廢棄螢幕材料所做成。

對於兒子、夫人支持，陳時中直呼，非常窩心，他沒有去問兒子要不要幫忙，認為爸爸去問有一點壓迫感，這件事不知道，但是彥安同意並肩作戰，覺得很高興、窩心，太太默默地支持他，也謝謝太太。

陳彥安補充，接到辦公室的邀請當然不讓，自己與父親得專業、思考方式不一樣，但堅持的是同一件事就是「把事做好」，因為選舉讓專業有交集是很棒的事情。

此次主視覺由陳彥安擔任設計總監，並與HOUTH黃紀滕、何婉君負責視覺設計、張軒豪負責字體設計。