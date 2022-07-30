警方找到人時在他身上找到平板。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名49歲李姓男子因酒駕被逮，才踏出地檢署沒多久，就先偷一輛腳踏車代步，經過三民區憲政路一間小吃店，趁店內沒人順手摸走店家的平板電腦，藏在褲頭中後拔腿狂奔，由於他居無定所，又把偷來的車丟棄，警方最後終於在鳳山區找到人，發現他因背信罪遭通緝，又再加一條竊盜罪。

三民第一分局長明派出所員警17日接獲一間店家報案，指稱店裡面的平板遭竊，調出監視器果真發現一名男子，趁著店家在騎樓處忙著，他大搖大擺走進店內用餐區，開始東看西看，眼神四處掃射，最後走到櫃檯前將平板後拿走，並迅速塞進褲頭中逃離現場。

警方擴大調閱監視器，鎖定49歲的李姓男子，原來他16日才因在鳳山區酒駕遭逮，剛步出地檢署後先隨手偷走路邊一輛腳踏車，沿街經過三民區憲政路時，見店家門沒關且沒人，將平板「摸走」，但因為他無業又居無定所，加上他將偷來的腳踏車丟棄路邊，增加辦案難度，最後終於在28日找到人，也在他身上找到被偷的平板，想賴也賴不掉。

接著又查出他又因背信罪在20日遭通緝，現在又罪加一等，全案依法逮捕後，依背信通緝及竊盜罪嫌將人移送法辦。

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