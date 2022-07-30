謝嫌等人前往基隆牙醫診所砸店。（警方提供）

警方查扣鎮暴槍、鋼珠槍等證物。（警方提供）

陳姓男子日前向竹聯幫信堂謝姓大哥，購買100包毒咖啡，說好1萬6000元卻少付3000元，讓謝十分不爽，謝的女友更表示，陳曾邀她玩3P，謝於是用FM2飲料迷昏陳，再帶至嘉義縣某旅館拘禁痛打，最後還逼對方簽下10萬本票才放人，北市刑大連月追查，日前逮捕謝在內的5名犯嫌。

約竹聯大哥女友玩3P 男遭迷昏痛打簽本票

北市刑大偵一隊指出，謝男自稱信堂大哥，在雙北一帶從事販毒事業，日前陳男向其批貨，100包毒咖啡貨款卻少給了3000元，謝又聽女友表示，陳曾對她言語輕佻，說要找她去旅館玩3P，讓謝怒火中燒決定教訓。

日前謝約陳商量咖啡包貨款，卻在飲料中摻入FM2，待陳昏迷後與手下將他載至嘉義某旅館，控制行動圍毆痛打，謝原本要求30萬才放人，後經討價還價，陳先是簽下10萬本票，陳母又匯了3萬，謝才讓陳離開。

警方另查出，今年6月時，謝的友人到基隆某牙醫診所看診，事後向謝抱怨價格太貴、醫師口氣又很差，謝為替友人出氣，與手下2人帶著球棒，在診所營業時朝大門一陣亂砸後揚長而去。

北市刑大經連月追查，日前前往桃園逮捕謝在內的5嫌，起獲2把鋼珠槍、2把鎮暴槍及2副手銬，警訊後依妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪送辦。

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