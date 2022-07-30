「最美性學博士」許藍方先前捲入已婚醫師緋聞風波，之後她表示因存款只剩7千多元，只能暫時解除委任律師，令外界驚訝於她的真實存款數字。而最近常談許藍方事件的美女律師李怡貞，昨(29日)晚轉發了一則關於「許藍方賺的錢到哪裡去了？」的Dcard發文，讓李怡貞忍不住說：「許大博士，不知道妳背景這麼硬捏」。

近日Dcard出現一篇文章，分析許藍方的金流來源，其一是大家所知的直播上通告，因她原本就有護理師和教職工作，近年才跟經紀公司簽約轉當網紅，「直播、上通告其實只是基本賺知名度的來源」，重點應該是用這股知名度開啟副業。

李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

該網友接著表示，其二許藍方有自創精油品牌、教芳療課等，聽說還有加入家庭與婚姻治療諮詢，費用一小時約6000到10000元不等；其三則是她其實有和藥師、當醫師的哥哥計畫合開診所，原本去年8月要開張，但因新聞事件爆發而延宕；其三則是可樂研究社的代言和股份；其四是賣男性保健食品；最後則是還有斜槓當作家出書，和開線上課程。

該名網友認為許藍方其實賺錢能力不錯，「難怪會被選上當小S節目的女性創業典範」，見此，李怡貞說：「原來我是小蝦米啊……….這文章一看果真背後一堆利益共同體…」，並說許藍方確實是「創業鳳凰楷模」，若文中所說屬實，光諮詢費就比她高，而許藍方本身暫時未對這篇文章回應，不知內容真偽。