根據大陸海事局29日晚間公告，指出東海海域將從7月30日8點至12點在包含29-35.38N 122-1.41E、29-36.58N 122-3.95E、29-38.53N 122-3.98E及29-37.53N 122-1.13E四點連線間，以及29-22.47N 122-15.5E、29-26.83N 122-20.42E、29-31.12N 122-14.82E及29-27.32N 122-9.9E四點連線間的兩片海域進行軍事演習，禁止駛入。

根據參考消息網報導，29日稍早廣東海事局也發佈航行警告，將從8月2日2時至3日17時，於南海六點連線海域內進行射擊訓練。

同時從7月29日至30日，每天7時至14時和19時至23時，南海瓊州海峽西部海域將進行軍事演習，禁止船舶駛入；7月30日8時至12時，大萬山島東南海域將進行軍事演習，禁止船舶進入。