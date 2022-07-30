高嘉瑜日前因為憂心林智堅負面聲量的外溢效應，在選情上恐釀成北北基桃竹「一屍五命」，結果惹怒自家人，被檢舉違反黨紀。柯文哲笑稱，高嘉瑜就是太老實，現在變一屍六命，包括她自己。

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文風暴，近日又因新竹棒球場品質不良挨批，負面聲量的外溢效應甚囂塵上。民進黨立委高嘉瑜25日在政論節目《新聞面對面》形容，情況有點像「失速列車」，憂心北北基桃竹會不會釀成「一屍五命」。

不過現在傳出有民進黨員不滿高嘉瑜「一屍五命」的說法，將向民進黨中評會檢舉高嘉瑜違反「紀律評議裁決條例」第2項、第4項，針對黨內已提名的候選人具名攻擊，最重可警告、停權、除名。

對於高嘉瑜一句「一屍五命」惹怒自家人，台北市長柯文哲今（30）日上午受訪笑稱，高嘉瑜就是太老實，講話很直白，原本是說一屍五命，現在變一屍六命，包括她自己。

民進黨「紀律評議裁決條例」第15條規定「違紀助選行為」，包括：

一、 公開發表支持非本黨提名候選人之言論。

二、 公開攻擊本黨提名候選人。

三、 擔任或列名為非本黨提名候選人競選活動有關之職銜。

四、 其他損害本黨及本黨提名候選人形象之助選或助勢行為。