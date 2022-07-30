新北市長侯友宜出席建築物公安檢查申報暨無障礙設施改善法令宣導會。（新北市工務局提供）

防範高雄城中城事件發生，新北市政府規定明年起8層樓以上、未達16層樓集合住宅，須每3年辦理一次建築物公共安全申報，新北市長侯友宜今（30）日出席建築物公安檢查申報暨無障礙設施改善法令宣導會表示，市府關心市民居住安全與品質，希望讓民眾瞭解如何從日常管理維護，強化建築物公共安全及打造友善的居住環境。

侯友宜指出，新北市30年以上的老舊建築超過70萬戶，為提升市民居住安全，老舊建築的更新相當重要，市府近三年推動都更三箭，已有將近600件都市更新申請案獲核准，皆在施作中，總數大於過去20年，盼讓市民的居住品質越來越好。

「居住不僅要安全，也應該以人本為考量兼顧品質」，侯友宜說，新北市的長輩約有66萬名，在居住環境上更需要無障礙設備設施來提升居住品質，市府將全面檢視住宅，給予輔導、協助，優化市民的居住空間。

市府為強化集合住宅使用安全，防範高雄城中城事件發生，工務局日前公告自明年起，8層樓以上、未達16層樓集合住宅，須每3年辦理一次建築物公共安全申報；而6層樓以上、未達8層樓的集合住宅，自2025年起每4年申報一次。未依規定申報者，將面臨最高30萬罰鍰，並得連續處罰。

工務局長詹榮鋒說，期望藉由本次宣導說明會讓民眾瞭解建築物公共安全檢查申報、強化社區公安意識及透過日常管理維護，加強建築物公共安全，無障礙設施設備改善，為行動不便者、年長者、婦女、小孩等打造更友善的居住環境。