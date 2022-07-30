防範高雄城中城事件發生，新北市政府規定明年起8層樓以上、未達16層樓集合住宅，須每3年辦理一次建築物公共安全申報，新北市長侯友宜今（30）日出席建築物公安檢查申報暨無障礙設施改善法令宣導會表示，市府關心市民居住安全與品質，希望讓民眾瞭解如何從日常管理維護，強化建築物公共安全及打造友善的居住環境。
侯友宜指出，新北市30年以上的老舊建築超過70萬戶，為提升市民居住安全，老舊建築的更新相當重要，市府近三年推動都更三箭，已有將近600件都市更新申請案獲核准，皆在施作中，總數大於過去20年，盼讓市民的居住品質越來越好。
「居住不僅要安全，也應該以人本為考量兼顧品質」，侯友宜說，新北市的長輩約有66萬名，在居住環境上更需要無障礙設備設施來提升居住品質，市府將全面檢視住宅，給予輔導、協助，優化市民的居住空間。
市府為強化集合住宅使用安全，防範高雄城中城事件發生，工務局日前公告自明年起，8層樓以上、未達16層樓集合住宅，須每3年辦理一次建築物公共安全申報；而6層樓以上、未達8層樓的集合住宅，自2025年起每4年申報一次。未依規定申報者，將面臨最高30萬罰鍰，並得連續處罰。
工務局長詹榮鋒說，期望藉由本次宣導說明會讓民眾瞭解建築物公共安全檢查申報、強化社區公安意識及透過日常管理維護，加強建築物公共安全，無障礙設施設備改善，為行動不便者、年長者、婦女、小孩等打造更友善的居住環境。
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