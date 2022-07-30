一名女網友經過超商的時候，發現一名男子背著巨大紙板替自己打廣告，稱「油漆、拆除、泥作」需要幫忙裝潢的工作可以找他，讓原PO看了很感動，也決定替其發文擴展機會，貼文曝光後，卻引起兩派人馬論戰，有些人替男子加油打氣，甚至還有人主動聯繫要提供工作機會，但有不少做工的人卻說，現在超缺工，怎麼可能沒工作？

一名女網友昨在臉書社團《我是土城人》上發文說，經過某一間7-Eleven，看到一位男子背著一片紙板打廣告，連坐在路邊休息時，都將背部朝外宣傳，讓她很感動，也認為每個認真生活的人都需要擁有機會，因此決定PO出來看看有沒有人有需求。

從照片中可見，男子背上的紙板寫著「油漆、拆除、泥作，您需要裝潢嗎？有需要可以聯絡簡先生！」並附上自己的電話號碼。

貼文引起網友討論，不少人留言狂推，希望給認真肯做的人機會。「另類的行銷，加油」、「真的很辛苦，加油」、「謝謝原PO發文，有需求會聯絡他」。其中有一位男網友表示，他先來試看看好了，因為他剛好缺了一個師傅要抹粗底洩水波坡度，可以聯絡這位簡先生來試看看，到時候再跟各位回報狀況囉！

不過，也有網友看了心生疑問，許多做工程的網友表示，現在缺工缺得很厲害，尤其是泥作的，如果真的會做怎麼可能會沒有工作呢？這個狀況太令人遐想了。「最近很缺工的應該不至於要這樣推銷自己」、「現在泥作、油漆、裝潢不是很缺工嗎？」