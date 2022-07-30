前大陸國務院發展研究中心副主任張軍擴30日出席2022中國財富論壇進行演講時表示，據萬家企業跟蹤調查，未來一段時間有增加投資計畫的企業占比僅為26％，比去年底的38.2％下降12.2個百分點，更低於多年一般在40％以上水準，「值得警惕的是不少企業不僅調整或延緩投資擴產計畫，更是選擇了一種觀望、等待甚至躺平或者是關門的一種心態」

張軍擴說，當前投資增長的助力還是政府的投資、國企的投資，而民間的投資、外企的投資信心不足、投資不足。觀察企業發展信心指數今年6月份僅為46.1％，連續三個月低於榮枯線水準。

據大陸財經網引述張軍擴指出，企業信心和投資不足不僅影響短期，更影響中長期發展的後勁，不論實際情況，只要普遍預期不好，實際情況可能就變得比較困難。最近出現的一些問題，比如村鎮銀行與斷供貸等問題，其實與市場主體信心不足都不無關係。

至於如何解決市場主體信心不足？張軍擴也提出五個方面建議。首先，要以科學的態度精准高效地統籌好疫情防控和經濟社會發展；第二是擴大內需的政策要持續用力。

此外，還要著力提升政策的透明性和可預期性；優化營商環境要進一步走深走實。最後進一步解放思想，推動關鍵領域改革開放取得更多更大的進展。