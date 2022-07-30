在拓展寬頻服務以及疫情帶動的申辦需求下，中嘉集團2022年營運表現再創佳績，上半年寬頻用戶數較去年同期成長近10%，且寬頻高資費用戶穩健向上成長、占比高達20%，整體用戶每月平均貢獻度(ARPU)更是創下五年以來新高、年成長率達3%。

中嘉上分析半年營運主力成長動能，受惠家用寬頻需求直線攀升，中嘉寬頻持續以顧客為導向，積極升級供裝體驗，並推出多樣化的產品服務提升品牌競爭力，使用戶對於服務及銷售滿意度高達93%，推升寬頻業務營收創新紀錄。同時，亦積極優化家戶聯網體驗，擴大佈建網路建設、升級網路品質，並推行光纖到府服務，聚焦企業商戶寬頻需求，在營運動能持續增溫下，下半年表現將有望穩步向上。

中嘉表示，今年上半年受疫情衝擊影響，民眾生活型態再度轉向以居家生活為主軸，促使家用寬頻及數位生活需求持續發酵。中嘉除6月年中慶銷售目標達成率突破4倍外，活動期間銷售動能亦較上月同期大幅成長35%，其中申辦1G速率資費用戶高達近80%，優惠方案大獲用戶好評。

展望下半年，中嘉寬表示，將持續投入提升網路品質，7月起於特定區域試推行「中嘉寬頻光紀元」光纖到府產品，並且加速布局聯網裝置，推動多元智慧生活服務，接下來也將結合更多IoT產品於Home+智慧家APP，期望帶動智慧生活產品滲透率每年逐步成長。