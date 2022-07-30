中央流行疫情指揮中心7月19日鬆綁口罩政策，由於近期天氣炎熱，不少民眾也關注何時能進一步解除口罩管制。對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，主要還是要看疫情控制的程度，逐步放寬。目前Omicron亞變異株BA.5已進入社區，長者疫苗覆蓋率嚴格來說還不足，一旦放鬆，疫情很快就會上來。

指揮中心7月19日鬆綁口罩政策，騎機車、腳踏車與戶外空曠處工作者可免戴口罩，而散步也可被視為運動之一。對於8月的防疫措施是否會改變？指揮官王必勝昨日表示，應該是維持現行措施，原因是鄰近國家疫情升高得很快，需要觀察後續的死亡率、重症比例、對醫療量能的影響等。另外國內預期還是會有陸續的BA.4、BA.5個案，還需要觀察一下。

近期天氣炎熱，不少民眾在戶外已戴不住口罩，希望口罩令能進一步鬆綁。對此，張上淳今於「台大醫院127週年院慶精準醫療之現況與展望研討會」接受媒體聯訪時表示，室外戴口罩比較不舒服，室內有空調還好，主要還是要看疫情控制到什麼程度，逐步地放寬。

張上淳表示，長者疫苗施率嚴格來說還不是那麼足夠疫情若升溫，還是會有不少長者過世。目前BA.5已進入社區，如果再放鬆，疫情很快就會上來，還是會影響到長者的死亡，因此需視疫情走向滾動式調整。