一名人夫到大學進修課程，與班上同學熟女小美案中產生情愫交往，雙方還在外租愛的小屋，多次出遊並發生性關係，黃妻某日驚見丈夫與小美親密照，與女方攤牌談判，未料小美還傳訊鼓勵男方「撐住！僚機在！一直都在！」未料男方卻無情秒回：「請斷決任何聯繫，我將不再回應妳」。妻子事後又見女方將兩人親密照PO上臉書，一氣下怒告求償80萬，法官判小美須賠償妻子15萬。

根據判決書，人夫和妻子結婚近30年，婚後育有2女，2018年間，人夫到大學進修，與同班女同學小美相識後，還將小美介紹給妻子認識，沒到事後兩人暗通款取，數度在外偷吃。

事後人妻觀看丈夫臉書臉書訊息時，發現兩人親密照，於是質問丈夫，丈夫坦承兩人在外遊玩地點發生愛撫、擁抱及發生關係，並以配戴保險套之方式避孕。

妻子立刻打電話給小美，要求她勿再介入其家庭，但小美承認兩人交往，還冷僅回：「不是我想怎樣就怎樣的。」，然後傳簡訊給男方表示：「請沈住氣、緩住心，多保重你的身體和情緒。今早為了穩住自己心緒，以秋味米香花為主角呼應至親摯愛，花兒送你舒舒心氣。明天下午二時我會去律師那邊進行初步諮詢。對於目前的局態，我將採取低調、不挑釁、不刻意攻擊、必要時自保等心態和手法面對。你辛苦了，其實你是三人裡最辛苦的人。不需太擔心我，我已穩住心緒並能理智思考應對策略。撐住!僚機在，一直都在!看完請立刻刪除本訊息，以策安全。」。

未料男方竟然打臉則回傳：「我必須放棄這段的關係回歸我的家庭和我摯愛的妻子女兒身邊。請斷決任何聯繫，我將不再回應妳。」當兩兩人分手後，妻子不打算再追究，沒想到小美又在臉書上張貼與黃男親密照，氣得妻子怒告並求償80萬元。

法官審理後，認定小美與男方又交往事實，已逾越我國社會一般善良風俗對於有配偶之人與異性合理往來社交行為之範圍，而且不正常往來及親密舉止，已破壞夫妻之婚姻生活及家庭之圓滿安全及幸福，侵害配偶所享有普通友誼以外感情交往之獨占權益，因此判賠15萬元。