民進黨台北市長參選人陳時中（右三）30日公布競選主視覺出爐，由兒子陳彥安（右二）團隊操刀設計，以三個符號分別象徵溝通、進步與團結，希望成就更好的台北，並親自向媒體發送印有主視覺的新名片。（趙雙傑攝）

民進黨台北市長參選人陳時中今舉行競選主視覺公布記者會。（楊亞璇攝）

民進黨台北市長參選人陳時中昨日晚間9點結束行程於辦公室吃泡麵，選團隊發言人莊瑞雄在臉書貼出照片，網友發現碗筷很乾淨質疑作秀。國民黨台北市長參選人蔣萬安今大酸「還好沒看到紅酒杯在桌上。」陳時中則回應，在選舉期間大家一定有競爭，但帶有惡意的揶揄大可不必。

陳時中今在競選主視覺公布記者會受訪回應，選舉大家一定有競爭，但是帶有惡意的揶揄，大可不必，大家都是成年人了，選舉有選舉的步調，選舉有選舉該批評的事情。

陳時中強調，市民關心的不是吃什麼泡麵，當然大家有關心，但是重點不在這，競爭對手應該從市政要點做針貶，提出自己的見解，才是競選正確的態度。

他解釋，自己拿到什麼泡麵吃什麼，不是刻意要去吃泡麵，只是時間上剛好比較緊迫，記得在議員梁文傑那邊簽名簽很多，回來時間比較短，泡麵也很好吃，忘了用什麼叉子或湯匙吃，拿到什麼用時麼吃。

至於國民黨台北市議員秦慧珠脫口稱蔣萬安不適合喝咖啡。陳時中競選總幹事吳思瑤表示，台北就是多元豐富的城市，有好吃的小吃，這麼多的夜市就是成長滋味，這些年有非常多獨立咖啡廳，她自己也喜歡泡咖啡廳，還沒有機會邀請陳時中喝咖啡，未來會透過街區的走訪體驗更多台北市民的日常。

吳思瑤直言，蔣萬安成長背景跟一般市井小民有點落差，但若更融入台北市民生活，不管吃什麼、喝什麼，重點是有跟人民切身經驗在一起，對於他提出未來對於台北城市的想像會有很大幫助。

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