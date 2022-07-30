臧芮軒展現女性堅毅與溫柔的不同面相。（大愛提供）

臧芮軒（右起）和許仁杰演夫妻。（大愛提供）

有「小林依晨」之稱的女星臧芮軒，演出戲劇《天下第一招》，她飾演年輕時期的女主角，連生5胎相當辛苦，且為了演孕婦做足功課，演技真實自然，展現女性堅毅與溫柔的不同面相，吸引許多年輕族群觀眾收看。

她認為透過詮釋「楊吳招」能夠看見不一樣的自己，形容自己在工作時比較嚴肅，回家就會靠在爸媽的肩膀上，這是從小到大對她來說最舒服放鬆的時刻，「在他們身邊還是沒有骨頭的小孩。」

臧芮軒有一對弟妹，爸媽沒有特別偏愛誰，家人間相處非常融洽。回家時弟弟會躺在她身上撒嬌，跟妹妹更是無話不談，3人有自己的群組，彼此間感情好沒有秘密。現在爸媽、弟弟與阿嬤同住，臧芮軒與妹妹從台北回桃園，阿嬤反而會特別照顧姊妹倆，特地準備她們想吃的東西。

臧芮軒7月中因為喉嚨痛快篩呈現陽性，染疫後在家休養，靠喝清冠一號、補充維他命C發泡錠補充營養，再透過泡澡流汗加速代謝。她無奈感嘆，確診的症狀相較別人來得嚴重，雖然逐漸康復但還是沒有嗅、味覺，「煮東西時也不知道自己煮得好不好吃，只能靠感覺也比較沒有食慾。」

她也透露自從打完第3劑後，運動比較容易喘，確診過後應該會再退步一些，出關後最希望能夠好好運動，把肺活量練回來。

臧芮軒在《天下第一招》中跟楊貴媚演兩人分別詮釋不同時期的女主角。溫馨逗趣的家庭互動戲碼適合闔家觀看，下周將戲劇也將播出精彩結局，後續有更多挑戰等著楊家去「接招」。