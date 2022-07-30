紐約州州長侯可（Kathy Hochul）稍早釋出了一項行政命令，宣佈紐約州進入緊急狀態，以因應正在擴散的猴痘疫情。該行政命令使該州能夠更迅速地應對疫情，並允許醫護和相關專業人員能夠採取額外措施，幫助更多紐約人接種疫苗。

「在審查了紐約州猴痘爆發的最新資料後，我宣佈進入州災害緊急狀態，以加強我們應對這一疫情的積極持續努力。 「這個國家超過四分之一的猴痘病例發生在紐約州，我們需要利用我們政府系統中的每一個工具來應對。認識到這次疫情目前對某些高危群體產生不成比例影響的方式尤為重要。 這就是為什麼我和我的團隊晝夜不停地工作，以確保更多的疫苗、擴大測試能力，並擔起教育民眾如何在疫情爆發期間保持安全的責任。」

行政命令特別擴大了可以接種猴痘疫苗的合格人員範圍，包括緊急醫療服務（EMS）人員、藥劑師和助產士；允許醫生和認證執業護士釋出非患者特定的疫苗常備訂單；並要求供應商向紐約州衛生部傳送疫苗資料。

昨天，侯可才宣布聯邦政府又獲得了11萬劑疫苗，迄今為止，紐約人總共已有17萬人接種了猴痘疫苗。州長和衛生部正持續在與白宮、疾美國疾病管制暨預防中心（CDC）以及戰略防備和反應管理局（ASPR）進行協調，以確保紐約在疫苗供應到位後，仍能繼續獲得疫苗供應，特別是對那些在傳播率高的紐約人社群。

州長也同步於推特上表示：「我宣佈災難緊急狀態，以加強我們應隊猴痘爆發的持續努力。」

I am declaring a State Disaster Emergency to strengthen our ongoing efforts to confront the monkeypox outbreak.



This Executive Order enables us to respond more swiftly, and allows health care professionals to take additional steps that will help get more New Yorkers vaccinated. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 30, 2022

她寫道：「這個國家超過四分之一的猴痘病例在紐約，目前對高危群體的影響不成比例，該病毒透過身體接觸傳播，可能會出現流感樣症狀，其初始影響可以持續長至四周。」