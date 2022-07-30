美韓兩國國防部長在華府會談商定擴大實施下半年聯合軍演，並在近期舉行時隔4年的擴大遏制戰略協議體（EDSCG）會議，韓國官員表示可能訂於9月中旬，強化因應北韓威脅的戰略能力。

韓聯社報導，韓國國防部長李鐘燮於美國時間29日在華府與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行會談，這是兩人繼6月11日在新加坡出席「香格里拉對話」亞洲安全會議時訂下的會面。

李鐘燮會後在韓國駐美大使館召開記者會，說明這次會談成果，包括為強化雙邊戰略溝通，將在近期重啟EDSCG會議。

李鐘燮指出，韓美雙方對召開會議的時間點想法幾乎一致，「若美國確實有意在減少美國本土所受攻擊同時，保護韓國（南韓）免於北韓威脅，就需要EDSCG作為後盾」。

EDSCG是美韓政府高層之間就擴大對北韓遏制能力的協商會議，但2016年底上路後僅召開兩次會議，2018年1月文在寅政府上任後宣告中止；今年5月現任總統尹錫悅與美國總統拜登在首爾舉行峰會時，協議重啟EDSCG。

對此，韓國軍方表示預定在9月中旬召開會議。EDSCG將採2+2會議形式，尤美韓雙方外交部及國防部次長代表討論將擴大遏制能力有效運用於防禦的方案。

美韓雙方也商定在EDSCG會議結束後，於年底前進行擴大遏制手段應用演習（TTX），這項訓練是在假設北韓存在核武威脅、北韓將使用核武、北韓開始使用核武等多種狀況下，演練美韓軍事應對方案的軍事演習。

李鐘燮說明，EDSCG較著重於對北韓表示的政治性意涵，TTX則是從軍事上因應，美方將藉這些活動實踐擴大遏制力的承諾，並藉此提升實戰能力。

對於北韓可能進行的第7次核試驗，李鐘燮表示，北韓已做好所有準備，但與實際進行仍有差異，「從過去經驗來看，可能在準備完成的5個月後才實施，很難判斷何時會進行，一切都要看金正恩的意思」。

此外，這次會談也決定將下半年美韓聯合演習結合軍事及政府演習，「聯合演習名稱叫做『自由之盾』（freedom shield）」，李鐘燮說，這個名稱具有防禦及守護韓國自由的意涵，並表示這次聯合演習與北韓核試驗沒有任何關係。