但其實育任家境貧困，家裡並非提供很好的讀書環境，暑假期間還在外打工，彰化縣長王惠美得知後，特別到育任家中給予她最大的鼓勵，頒發獎學金還贈送平板電腦，希望她能發奮向上，用自己的力量，早日脫離貧窮。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

來自彰化女中的林育任，出身貧困家庭，在校期間努力學習，積極參與科展屢獲佳績，今年錄取高雄醫學大學牙醫系，但其實育任家境貧困，家裡並非提供很好的讀書環境，暑假期間還在外打工，彰化縣長王惠美得知後，特別到育任家中給予她最大的鼓勵，頒發獎學金還贈送平板電腦，希望她能發奮向上，用自己的力量，早日脫離貧窮。

林育任家境清寒，爸爸是身障者，媽媽則是越南籍新住民，靠著微薄的薪水與補助，與4個兄弟姐妹一起長大，排行老大的育任自小天資聰穎，加上努力學習，求學階段從未補習，今年還順利考取牙醫學系，但開學後必須面臨龐大學費與生活費開銷，因此育任已經開始打工，希望減少父母負擔。

彰女校長陳香妘表示，昱任國中獲得科展獎項保送彰女數理資優班，在校成績優異，申請到各項獎學金，陸續投入科展也屢獲佳績，她認為育任成功的關鍵在於「自主學習」，對於課業與知識保有熱忱與學習的動力，讓其可以快樂學息。

育任的媽媽也說，對於放榜結果感到欣慰，但她坦言家中經濟確實不理想，但女兒的努力證明其實力，她為了籌措學費與生活費，減輕他們的負擔，現在暑假還到補習班、麵癱打工賺錢，讓他們很欣慰，父母能夠給她的不多，希望她能展翅高飛，朝著自己的理想前進。